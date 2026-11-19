«Le famiglie che assistono una persona con disabilità gravissima hanno due settimane in più»

Lo comunica il consigliere comunale di Catanzaro Antonello Talerico (gruppo Forza Italia)

«Con la determinazione n. 3587 del 18 novembre 2026 il settore Politiche sociali del Comune di Catanzaro, capofila dell'Ambito territoriale sociale, ha prorogato al 4 dicembre 2026 il termine per presentare le domande previste dall'avviso finalizzato a fornire supporto alle persone in condizione di disabilità gravissima e al nucleo familiare di appartenenza (CUP D61H26000140002). La scadenza originaria cadeva oggi, giovedì 19 novembre.

La proroga era necessaria, perché i termini fissati dall'avviso non tenevano conto di un dettaglio che per le famiglie è fondamentale. Per ottenere le certificazioni richieste bisogna prenotare visite specialistiche e per una visita, purtroppo, si aspettano mesi. Trenta giorni non bastano a chi deve procurarsi una scheda sanitaria rilasciata da una struttura pubblica, firmata e protocollata dallo specialista. Il rischio concreto era che restasse fuori proprio chi ha i requisiti ma non è riuscito a farsi visitare in tempo. Le due settimane in più aiutano, ma non risolvono il problema per chi è ancora in lista d'attesa: in casi come questi i termini andrebbero costruiti sui tempi reali della sanità calabrese.

L'avviso, approvato con la determinazione n. 3190 del 19 ottobre 2026, utilizza 1.239.880,05 euro del Fondo nazionale per le non autosufficienze, annualità 2022.

Il sostegno è un assegno di cura e per l'autonomia pagato per dodici mensilità, per tutto il 2026: 1.000 euro al mese per le persone in dipendenza vitale che a casa hanno bisogno di assistenza continua nelle ventiquattro ore, come chi ha tracheostomia e PEG, dipende dalla ventilazione o è in stato vegetativo; 600 euro al mese per le altre disabilità gravissime.

L'assegno serve a pagare l'assistenza e va rendicontato, salvo la quota del familiare caregiver, per la quale basta un'autocertificazione. Per la prima volta la misura è gestita dall'Ambito territoriale sociale e non più dall'ASP, la cui Unità di valutazione multidimensionale resta competente per la valutazione sanitaria. Le domande ammesse vanno in graduatoria.

Possono partecipare i residenti nei Comuni dell'Ambito di Catanzaro che possiedono, tutti insieme, cinque requisiti:

la condizione di disabilità gravissima prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016; l'invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento; il riconoscimento della gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con verbali in corso di validità; un ISEE sociosanitario non superiore a 50.000 euro, 65.000 se il beneficiario è minorenne; nessun altro contributo economico con la stessa finalità. Le condizioni cliniche sono quelle dell'articolo 4 dell'avviso, tra cui coma e stato vegetativo, ventilazione continuativa, demenza grave, lesioni spinali alte, gravissima compromissione motoria come SLA, sclerosi multipla o Parkinson, autismo di livello 3 e ritardo mentale grave, ciascuna da attestare con la scheda allegata.

Chi era già beneficiario con il fondo dell'ASP usa l'allegato 4 e, se nulla è cambiato, può evitare una nuova visita. Chi chiede per la prima volta usa l'allegato 5 e deve aggiungere la scheda sanitaria e l'allegato 3 compilato dallo specialista. La domanda incompleta è esclusa e le integrazioni tardive non contano.

I residenti a Catanzaro consegnano a mano al settore Politiche sociali, in via Fontana Vecchia 50, il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12 e il lunedì e il mercoledì dalle 14.45 alle 16.30, oppure scrivono alla PEC sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it.

Negli altri Comuni dell'Ambito si va al protocollo o alla PEC del proprio Comune. Nell'oggetto va scritto «Avviso disabilità gravissime – FNA 2022». Il 4 dicembre è un venerdì, quindi a Catanzaro l'ultimo giorno lo sportello è aperto solo la mattina. Avviso e moduli sono sul sito del Comune. Chi conosce una famiglia in queste condizioni - sollecita per concludere Talerico – le faccia sapere che c'è ancora tempo»