Sabato primo agosto, dalle 10:00 alle 13:00, l'Hotel San Domenico di Soverato (Via della Galleria, 10) ospiterà "Sole Mare Cute 2026", giornata di prevenzione dermatologica con visite gratuite e senza prenotazione, aperta a turisti e residenti.

L'iniziativa, giunta dopo le edizioni 2024 e 2025, è promossa dalla Dermatologia della Sapienza Università di Roma e dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, con il patrocinio di SIDeMaST e ADMG. Coordinano le attività il professor Steven Paul Nisticò, il professor Giovanni Pellacani, il professor Luigi Bennardo e la professoressa Antonella Tammaro, con un'ampia équipe di specialisti.

Il tema – si legge nella nota stampa dei promotori - è di stretta attualità: in Italia si registrano ormai circa 12.900 nuovi casi di melanoma l'anno (+17% in un decennio), ma la diagnosi precoce garantisce una sopravvivenza a 5 anni superiore all'88%. Durante l'evento i dermatologi insegneranno al pubblico l'autoesame della pelle.

Cosa prevede la visita

Durante la giornata, i medici specialisti effettueranno:

il controllo dei nei tramite dermatoscopia, per l'individuazione precoce di lesioni sospette;

una valutazione del fototipo e consigli personalizzati sulla fotoprotezione;

indicazioni pratiche su una corretta esposizione solare, in particolare per bambini e soggetti a rischio.

Modalità di partecipazione

Le visite sono gratuite e senza necessità di prenotazione. L'iniziativa nasce infatti come screening rivolto alla popolazione balneare, ovvero a turisti e residenti presenti sul litorale di Soverato in un periodo di forte esposizione solare: basterà presentarsi presso l'Hotel San Domenico sabato 1 agosto, dalle 10:00 alle 13:00, per accedere alla visita.

La dichiarazione

«È così semplice prevenire il melanoma: basta sottoporsi a una visita dermatologica ogni volta che si nutrono dubbi su neoformazioni o nei che rispondono a criteri precisi — asimmetria, bordi irregolari, colore disomogeneo e dimensioni superiori al mezzo centimetro. Sono proprio le regole dell'ABCD che noi dermatologi insegneremo ai pazienti per l'autoesame della pelle, un po' come si fa nella prevenzione del tumore al seno con l'autopalpazione», dichiara il Prof. Steven Paul Nisticò, Direttore della Cattedra di Dermatologia della Sapienza Università di Roma.

Un impegno che continua

L'iniziativa “Sole Mare Cute”, già organizzata anche nel 2024 e nel 2025, si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra la Dermatologia della Sapienza Università di Roma e quella dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, volto a portare la prevenzione oncologica cutanea anche nelle aree turistiche costiere, dove l'esposizione solare è particolarmente intensa nei mesi estivi.