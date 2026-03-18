L’azienda sanitaria provinciale spiega: «Il modello PERSONA punta su un’assistenza sempre più domiciliare. Ospedali e dipartimenti transmurali coordineranno cure, prevenzione e servizi per i cittadini»

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha approvato il nuovo Atto aziendale, dieci anni dopo l’ultimo documento di assetto organizzativo, definendo organizzazione e funzionamento dell’ente per i prossimi anni.

«Con il modello PERSONA vogliamo mettere al centro Professionalità, Equità ed Empatia, Responsabilità, Sviluppo, Organizzazione, Norme, Accessibilità e Affidabilità», afferma l’Asp.

«I Distretti socio sanitari diventeranno il perno dell’assistenza territoriale, gestendo assistenza domiciliare, cure palliative e attività degli ambiti socio-sanitari», spiegano i vertici. «Coordineranno Case di Comunità e Ospedali di Comunità tramite le COT, fulcro del collegamento ospedale-territorio».

Accanto, «i Dipartimenti ospedalieri di Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli manterranno la loro identità, con Lamezia Terme come Ospedale Spoke e Soverato come Ospedale generale».

«I Dipartimenti transmurali, come il materno-infantile e salute mentale, uniranno attività ospedale-territorio», aggiunge l’azienda.

Completano l’organizzazione «il Dipartimento di prevenzione con igiene pubblica e veterinaria, in un’ottica di one health, e il Dipartimento delle funzioni trasversali che coordinerà tutte le attività comuni all’Azienda».

L’Asp sottolinea che «l’Atto aziendale è uno strumento dinamico, capace di adattarsi all’evoluzione dei bisogni sanitari e delle norme, pur nel rispetto della mission e della visione strategica dell’Azienda».

Il documento, approvato con delibera 375 del 18 marzo 2026, sarà inviato al Dipartimento Tutele della Salute della Regione.