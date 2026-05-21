Prima il trasferimento ad altra sede del pediatra in servizio, che aveva lasciato un vuoto nell’assistenza ai bambini del territorio, poi finalmente l’arrivo di un nuovo medico per i piccoli da 0 a 6 anni. La dottoressa Vittoria Paletta era arrivata a Cariati a fine novembre scorso, facendo tirare un sospiro di sollievo alle tante famiglie rimaste senza un riferimento. La nomina da parte dell’Asp di Cosenza, però, non è riuscita a risolvere del tutto le criticità legate al servizio.

A sollevare la questione, ancora una volta, il sindacato infermieristico Nursind Cosenza e il movimento Le Lampare, rappresentati dal segretario aziendale Nicodemo Capalbo e da Mimmo Formaro. La denuncia, spiegano, nasce dalle segnalazioni pervenute da alcuni cittadini. «La dottoressa Paletta – chiariscono – gestisce la propria attività ambulatoriale per il territorio di Cariati per circa un’ora a settimana». Un tempo, sottolineano, «evidentemente insufficiente» per le centinaia di bambini che necessitano di un pediatra.

Diversi i genitori che rilevano difficoltà nell’accesso alle cure e la mancanza un’assistenza adeguata ai piccoli pazienti. Da qui la richiesta di Nursind e Lampare all’Asp di Cosenza, al Comune di Cariati e agli enti competenti del territorio di intervenire con urgenza per ripristinare con piena efficienza il servizio. In particolare, si chiede all’Azienda sanitaria provinciale di «valutare la copertura del posto vacante attraverso l’utilizzo della graduatoria, garantendo così la distribuzione della responsabilità tra pediatri titolati disponibili».

«Riteniamo fondamentale – dichiarano Capalbo e Formaro – assicurare un servizio pediatrico adeguato e continuativo, nel pieno interesse della salute dei bambini e della tranquillità delle famiglie del territorio».