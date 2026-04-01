L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro e la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) provinciale hanno siglato un protocollo d’intesa per potenziare l’assistenza pediatrica sul territorio e nelle strutture ospedaliere dell’Asp.

L’accordo, firmato dal Commissario Straordinario dell’ASP di Catanzaro, Gen. Dott. Antonio Battistini, e dalla Segretaria Provinciale FIMP, D.ssa Maria Grazia Licastro, mira a garantire continuità e qualità dei servizi dedicati ai minori, affrontando la carenza di personale medico specialista, in particolare in neonatologia.

La situazione critica interessa soprattutto l’UOC di Pediatria dell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, struttura strategica per l’intero bacino provinciale. La disponibilità di pediatri ospedalieri era stata ridotta anche dall’attivazione di nuovi incarichi territoriali per i pediatri di libera scelta.

Il protocollo prevede il coinvolgimento volontario dei pediatri di libera scelta (PLS) del territorio per integrare, in caso di necessità, le attività ospedaliere di Lamezia Terme, Soverato e Soveria Mannelli, inclusi i Pronto Soccorso. Le modalità organizzative saranno flessibili e su base volontaria, senza riduzione del massimale assistenziale, e le prestazioni straordinarie saranno valorizzate economicamente nell’ambito delle P.I.P.P.

Secondo l’Asp, l’intesa rappresenta una risposta concreta e immediata alle criticità del sistema sanitario provinciale, rafforzando la collaborazione tra ospedale e territorio e ponendo al centro la tutela della salute dei bambini e delle famiglie.

«Un risultato che testimonia la volontà condivisa di affrontare le criticità con responsabilità e spirito di servizio», sottolinea l’Asp, «garantendo ai cittadini standard assistenziali adeguati anche in un contesto complesso».