Il commissario De Salazar vara il riassetto: Rossano diventa polo chirurgico, Corigliano medico. Entro aprile nuovi servizi di Gastroenterologia e percorsi potenziati per Ostetricia e Oncologia

Visita sul campo per il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Vitaliano De Salazar, che ieri si è recato personalmente all’ospedale Nicola Giannettasio per verificare l’organizzazione del presidio.

Al sopralluogo hanno preso parte il capo dipartimento interaziendale di Ostetricia e Ginecologia, il dottor Scarpelli, la referente sanitaria dottoressa Bernardi, la coordinatrice infermieristica di reparto, il personale sanitario e l’ufficio tecnico.

Dopo il confronto diretto, è stata definita una revisione dei percorsi assistenziali con l’obiettivo di aumentare la tutela di madri e neonati.

Nel dettaglio, il reparto di Ostetricia e Ginecologia sarà trasferito tra giovedì e venerdì prossimi senza interruzioni delle attività. Sabato 4 aprile, nel presidio di Corigliano, è previsto lo spostamento di Oncologia, Ematologia e Pneumologia di secondo livello.

Sempre a Corigliano, entro la fine del mese, partiranno gli ambulatori di Gastroenterologia, dove sarà possibile effettuare colonscopie e gastroscopie.

La nuova organizzazione prevede due poli distinti per specialità: uno medico a Corigliano e uno chirurgico a Rossano. La gestione operativa sarà affidata all’ufficio tecnico aziendale e alla direzione sanitaria del presidio.

Un riassetto che punta a rendere più efficiente l’offerta sanitaria sul territorio, con servizi distribuiti in modo più chiaro tra le due strutture.