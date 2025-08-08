Federazione dei medici territoriali-Fmt valuta positivamente alcune misure decise dall’Asp di Catanzaro volte ad implementare la copertura delle postazioni di Continuità assistenziale.

Per Francesco Esposito segretario nazionale Fmt: «Il potenziamento del servizio sanitario sul territorio di continuità assistenziale, attraverso il reclutamento e mediante la riorganizzazione di turni e orari, è necessario ed urgente nell'imminenza del periodo più critico del periodo di ferie e di ferragosto. L’avviso dell’Asp – aggiunge – va in questa direzione e non possiamo che condividere una decisione che tutela con più efficienza ed efficacia la salute dei cittadini e delle migliaia di turisti ospiti del nostro territorio».