Un presidio strategico tra formazione avanzata, volontariato qualificato e Protezione Civile: rafforzata la rete territoriale e nazionale

Un passo decisivo per la sanità territoriale e per il sistema di risposta alle crisi: a Catanzaro prende ufficialmente forma la sede provinciale di Cives – Coordinamento Infermieri Volontari per le Emergenze Sanitarie. Un’iniziativa che consolida il ruolo degli infermieri nella gestione delle emergenze, sia in Italia che all’estero, in stretta sinergia con il sistema di Protezione Civile. La costituzione è avvenuta presso l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Catanzaro, nell’ambito del “Corso Avanzato per Infermieri Cives”, percorso formativo intensivo focalizzato sulle competenze teoriche e pratiche nei contesti di emergenza-urgenza.

Atto costitutivo e visione condivisa

Durante l’assemblea fondativa, i soci hanno approvato all’unanimità Atto Costitutivo e Statuto Provinciale, definendo le basi organizzative e i valori guida dell’associazione sul territorio. Determinante il sostegno della presidente Opi Catanzaro, Giovanna Cavaliere, e del Consiglio Direttivo di Opi Catanzaro, promotori convinti dell’iniziativa. «È un momento di grande orgoglio per la nostra comunità professionale – afferma Cavaliere –. Cives rappresenta il volto più autentico dell’infermieristica: competenza, spirito di servizio e presenza nei momenti più critici».

Una rete operativa già consolidata

Fondata nel 1998, Cives è oggi una realtà strutturata e operativa, anche grazie alla Colonna Mobile Nazionale. Dal 1° agosto 2013 è iscritta nell’Elenco Nazionale della Protezione Civile, contribuendo a ottimizzare l’impiego degli infermieri volontari nei contesti emergenziali. «Con questa sede – aggiunge Cavaliere – rafforziamo la capacità di risposta del territorio e offriamo nuove opportunità di formazione e impegno concreto per la collettività».

Il valore della solidarietà organizzata

Dal livello nazionale, il presidente Maurizio Fiorda e la direttrice operativa Francesca Marfella, che hanno tenuto a battesimo con la loro presenza la nascita della nuova realtà territoriale, sottolineano il significato strategico dell’iniziativa: «Il mondo infermieristico è da sempre sensibile ai temi della solidarietà e dell’assistenza alle popolazioni colpite da calamità. L’adesione di Catanzaro rafforza l’idea di organizzare questo spirito in un sistema strutturato, capace di valorizzare competenze e specializzazioni. Un modello che punta a un intervento a tutto campo, in cui i professionisti volontari garantiscono una presenza qualificata in ogni ambito della sanità, soprattutto nei momenti più critici».

Formazione e impegno: la nuova frontiera

La nascita della sede Cives Catanzaro segna quindi un doppio avanzamento: da un lato il potenziamento della risposta operativa alle emergenze, dall’altro l’ampliamento delle opportunità di formazione specialistica per gli infermieri. Una sinergia che rafforza il sistema sanitario e consolida il ruolo degli operatori come protagonisti attivi nella gestione delle crisi.