Prosegue senza rallentamenti l’iter per la realizzazione del Nuovo ospedale di Cosenza, che sorgerà nel territorio comunale di Rende, in località Arcavacata, a ridosso dell’Università della Calabria. Un ulteriore tassello amministrativo è stato messo nero su bianco con la determina regionale che aggiudica il servizio di verifica relativo alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE).

L’atto, firmato dal Rup Luigi Ruffolo, rappresenta un passaggio chiave nell’avanzamento del progetto ed è stato predisposto dalla struttura guidata da Claudio Moroni, commissario delegato per l’edilizia sanitaria in Calabria. Con la determina sono state approvate le risultanze della gara e il verbale della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di verifica del PFTE del Nuovo ospedale di Cosenza.

L’incarico è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Bureau Veritas Italia SpA, Rina Check SpA, Conteco Check Srl e No Gap Control Srl. L’importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto del 98,12% sulla quota del 35% dell’importo a base di gara, è pari a 2 milioni 280 mila 893,24 euro.

Il progetto del Nuovo ospedale di Cosenza rientra nel più ampio “Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria” valutato dall’INAIL. La Regione Calabria ha candidato due interventi strategici: la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, per un importo complessivo di 349 milioni di euro, e la Cittadella della Salute di Cosenza, con un investimento pari a 45 milioni di euro.

Negli ultimi giorni il progetto ha registrato un’accelerazione significativa anche sul piano politico e istituzionale, con la comunicazione della suddivisione in lotti dell’intervento. Dopo la presentazione dei rendering da parte del presidente della Regione Roberto Occhiuto, avvenuta la scorsa settimana, si è tenuto un incontro operativo presso il Rettorato dell’Università della Calabria. Al tavolo hanno partecipato, oltre al Governatore, il rettore Gianluigi Greco, il sindaco di Rende Sandro Principe e da remoto il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar.

Va ricordato che il servizio di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE del Nuovo ospedale di Cosenza era stato già affidato alla RTP Tecnicaer Srl. Il nuovo nosocomio si svilupperà su una superficie complessiva di 180 mila metri quadrati. il passaggio contestuale, avvenuto il 30 aprile, è stato l’indizione della conferenza dei servizi dove saranno acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni.

Occhiuto ha evidenziato di recente che il nuovo ospedale di Cosenza avrà 821 posti letto e 47 posti tecnici, con un incremento di 311 posti letto rispetto all’attuale. Ci saranno un nuovo polo territoriale interconnesso con l’Unical e un ampio utilizzo di robotica e automazione, in linea con la vocazione che l’ospedale sta assumendo oggi. Il pronto soccorso è progettato per gestire 100 mila accessi e sono previsti nell’area 1700 parcheggi.