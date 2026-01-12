Il consigliere regionale dopo la visita allo spoke: «Carenza di personale e reparti centrali come Anestesia e Rianimazione in grave difficoltà». L’appello alla Regione: «Così si rischia il blocco dell’offerta sanitaria a tutta la Piana»

Le condizioni dell’ospedale di Polistena stanno smuovendo le coscienze dei cittadini e della politica e sulle gravi criticità dello spoke della Piana di Gioia Tauro è intervenuto anche il Consigliere regionale Ferdinando Laghi. Medico di lungo corso, Laghi conosce bene la realtà sanitaria dei territori, come quella di Polistena che già nella scorsa legislatura aveva avuto modo di visitare per verificare da vicino lo stato delle cose e parlare con operatori sanitari, dirigenti e utenti.

“Sono venuto all'ospedale di Polistena per rendermi conto della situazione reale di questo nosocomio” – ha dichiarato Laghi, che si è recato nuovamente in visita allo spoke anche in vista del prossimo Consiglio regionale, incentrato proprio sulla sanità.

“Ho parlato con i cittadini, con gli operatori sanitari e mi sono lungamente confrontato col direttore sanitario e col sindaco di Polistena, Michele Tripodi che si è schierato senza titubanze al fianco del Comitato locale e dei cittadini – continua il Segretario Questore. Le risposte sono state coerenti e univoche: carenza di personale ma soprattutto unità operative a rischio, fra cui quella di Anestesia e Rianimazione, importantissima perché centrale nella vita dell'ospedale”.

“Queste criticità – conclude Laghi - che hanno portato a Polistena, come a Castrovillari, Cariati ed in altri territori, alle recenti mobilitazioni popolari, organizzate da Comitati per la tutela del diritto alla salute, richiedono delle risposte immediate e urgentissime senza le quali il rischio è quello della chiusura di questi servizi e, di fatto, il blocco di un'offerta sanitaria ad un ampio bacino d'utenza come quello della Piana di Gioia Tauro”.