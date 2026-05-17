In Italia, il piede diabetico colpisce circa il 5% dei pazienti diabetici, pari a circa 300.000 persone, con un elevato rischio di ulcerazione nel corso della vita (19-34%). Si registrano ogni anno circa 7.000 amputazioni dovute a questa complicanza, spesso correlata a neuropatia o vasculopatia, e l’85% di questi interventi potrebbe essere evitato con cure tempestive.

La Calabria presenta dati particolarmente rilevanti sul fronte del piede diabetico, con una prevalenza del diabete pari a circa 8,2%, tra le più alte in Italia, spesso associata a elevati tassi di obesità. L’emergenza è di natura strutturale, con pazienti che troppo spesso sono costretti a ricorrere ad amputazioni o a cure fuori regione.

Proprio questo sarà il tema del primo congresso internazionale sul piede diabetico in Italia, in programma in Calabria, a Feroleto Antico, presso l’Hotel Lamezia, il 22 e 23 maggio prossimi.

Il congresso è organizzato dal dottor Christian Baraldi, cardiochirurgo esperto nel salvataggio dell’arto ischemico e nel trattamento del piede diabetico arteriopatico, tra i pochi in Italia a effettuare la rivascolarizzazione dell’arto ischemico fino alle arterie del piede, ed è promosso da un comitato scientifico internazionale.

«Gli obiettivi del programma sul piede diabetico – afferma il dottor Baraldi – sono fornire un aggiornamento sugli aspetti fisiopatologici, clinici, preventivi e terapeutici, sulla base delle più recenti linee guida e delle evidenze scientifiche. Il programma mira a promuovere un approccio multidisciplinare integrato tra specialisti, per gestire la sindrome del piede diabetico in modo più efficace e completo.

Gli interventi degli specialisti che parteciperanno al congresso, provenienti da diversi Paesi del mondo oltre che da tutta Italia, saranno focalizzati sulla prevenzione, diagnosi e gestione delle complicanze del piede nelle persone con diabete».

I principali contenuti dell’appuntamento congressuale illustreranno le più recenti evidenze scientifiche e le linee guida internazionali, con approfondimenti sulle strategie preventive, come l’ispezione quotidiana del piede e l’utilizzo di calzature adeguate, oltre ad approcci terapeutici all’avanguardia.

Tra questi figurano chirurgia conservativa, rivascolarizzazione, gestione e cura del piede, incluse le deformità ossee maggiori, oltre a terapie innovative con medicazioni avanzate e trattamenti rigenerativi, come cellule mononucleate, plasma ricco di piastrine, utilizzo di aminoacidi e innesti di cellule autologhe.

Al centro delle tematiche anche una particolare attenzione al supporto psicologico per il paziente e i familiari, considerata la natura invalidante della condizione, il dolore — compreso il dolore da arto fantasma — e l’elevato rischio di depressione.