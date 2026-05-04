L'associazione: «Le scorte non bastano. E senza un aumento immediato delle donazioni, molte terapie rischiano di essere rimandate o ridotte»

«Negli ultimi mesi le scorte di sangue disponibili presso le strutture sanitarie del territorio raggiunto hanno livelli critici. Questa situazione mette a rischio la continuità delle cure per molte persone che dipendono dalle trasfusioni per vivere, tra cui i pazienti affetti da Talassemia, una patologia ereditaria che richiede trasfusioni periodiche e costanti.

Per queste persone la trasfusione non è scelta una: è ciò che permette loro di vivere, studiare, lavorare, crescere.

Oggi, però, le scorte non bastano. E senza un aumento immediato delle donazioni, molte terapie rischiano di essere rimandate o ridotte.

Un gesto semplice che salva vite. Donare sangue richiede pochi minuti, non comporta rischi per il donatore ed è un atto di straordinaria solidarietà.

Invitiamo quindi tutti i cittadini in buona salute a recarsi presso i centri trasfusionali o le associazioni di donatori del territorio per effettuare una donazione nel più breve tempo possibile.

Perché donare adesso

- Le scorte sono ai minimi storici.

- I pazienti talassemici necessitano di trasfusioni regolari ogni 15–20 giorni.

- La continuità delle cure dipende esclusivamente dalla disponibilità di sangue donato.

- Con l'arrivo dell'estate, le donazioni tendono a diminuire ulteriormente.

Un appello alla responsabilità collettiva.

La donazione di sangue è un atto civico, un gesto di comunità. In questo momento, più che mai, è fondamentale che ciascuno faccia la propria parte.