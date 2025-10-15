«Ho avuto la fortuna di frequentare a Reggio una scuola per l'infanzia che, purtroppo, oggi non esiste più. Si chiamava Villa Baby. Veniva prestata molta attenzione all'arte e al teatro. Così all'età 4-5 anni ho iniziato ad appassionarmi». La passione per la recitazione lo ha colto da bambino. Lo studio professionale è arrivato dopo una laurea in Architettura conseguita a Reggio, lasciando la sua città di origine. Lui è Alessio Praticò. Ospite del format A tu per Tu del Reggino.it, l'attore reggino racconta la sua storia e quella passione per la recitazione accesasi fin da quando era piccolo.

«Tutte le maestre - racconta l'attore Alessio Praticò - si erano rese conto che c'era una particolare predisposizione. I miei genitori hanno sempre raccontato delle loro raccomandazioni circa il mio talento da curare. Mi sono portato dietro questa passione recitando anche alle scuole elementari e alle scuole medie.

Dopo la maturità al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio, non avendo ancora maturato la possibilità che potesse diventare un lavoro vero e proprio per me, ho seguito il richiamo dell'altra mia grande passione: l'Architettura. All'università Mediterranea mi sono laureato, frequentando anche il laboratorio di Marilù Prati e Renato Nicolini. Ha preso parte a tanti spettacoli andati in scena al teatro Siracusa.

Una volta chiuso il ciclo universitario, ho avviato una trafila di provini, audizioni per le scuole e le accademie. Entrato nella Scuola del Teatro Stabile di Genova nel 2013 poi mi sono trasferito a Roma. Da allora vivo lì. La Calabria e Reggio mi mancano. Sono parte di me essenziale ma partire è stato necessario per seguire le mie aspirazioni».

Classe 1986, Alessio Praticò ha già alle spalle una trentina di interpretazioni tra film per il cinema e serie come le recenti "Il nostro generale" (Rai) dove ha interpretato il capitano Umberto Bonaventura, e "Briganti" (Netflix) nel ruolo di Don Orlando. Fino al recente red carpet a Venezia per presentare la serie “Portobello”.

