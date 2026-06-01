Una cerimonia raccolta, celebrata a Firenze insieme alle persone più vicine e alla compagna di una vita, l’artista Anna Corcione. Peppe Voltarelli, il cantautore originario di Mirto Crosia, tra le voci più riconoscibili della canzone d’autore italiana contemporanea, ha detto sì domenica.

Una scelta quasi controcorrente in un tempo in cui ogni frammento privato tende inevitabilmente a trasformarsi in spettacolo pubblico. La notizia è circolata in maniera discreta, affidata soprattutto agli scatti condivisi sui social da Pippo Pollina, che ha accompagnato una fotografia della festa con parole semplici e affettuose.

«Il mio amico Peppe Voltarelli si è sposato con Anna. Festa con tanti altri musicisti. Fra gli altri Paolo Capodacqua, Brunori Sas, Piero Pelù dei Litfiba e Andrea Satta dei Têtes de Bois. Auguri Anna e Peppe per una bella e lunga vita insieme», ha scritto Pollina.

Artisti diversi tra loro ma accomunati da un’idea di musica ancora legata alle parole, ai percorsi indipendenti e a una certa idea non addomesticata di cultura.

Firenze, città che da tempo appartiene anche alla traiettoria personale e artistica della coppia, ha fatto il resto. Eppure, dentro questo matrimonio apparentemente lontano dalla Calabria, la Calabria continua ad esserci tutta.