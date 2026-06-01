In un’atmosfera solenne e davanti a una platea gremita dai più grandi nomi delle arti marziali mondiali, l'eccellenza italiana ha conquistato il gradino più alto in terra americana. Nella cornice di Phoenix, in Arizona, si è conclusa la prestigiosa tre giorni della Fita 2026 (Israeli Martial Arts Hall of Honors), svoltasi dal 29 al 31 maggio. L'evento ha vissuto il suo culmine con il conferimento del titolo internazionale di "Weapons Expert of the Year" al maestro reggino Luigi Davide Grillone. Un traguardo straordinario che ha visto un solo rappresentante italiano sul podio, portando alta la bandiera del nostro Paese in un contesto di assoluto rilievo globale.

L'importante kermesse americana non è stata soltanto il palcoscenico delle premiazioni finali, ma un vero e proprio epicentro internazionale di alta formazione marziale. Durante le tre intense giornate del 29, 30 e 31 maggio, si sono infatti succeduti seminari esclusivi di altissimo livello tecnico, diretti dai più grandi maestri di fama mondiale, trasformando Phoenix nel punto d'incontro d'élite per lo studio e il perfezionamento delle discipline da combattimento.

Per il maestro Luigi Davide Grillone, questo prestigioso riconoscimento rappresenta il culmine di ben vent'anni di duro lavoro, sacrifici ininterrotti e totale dedizione alla disciplina. La chiamata oltreoceano sancisce il suo ingresso ufficiale nel gotha mondiale degli specialisti di settore, a testimonianza di un percorso tecnico e umano che ha saputo imporsi all’attenzione dei massimi esponenti internazionali.

«Salire su quel palco a Phoenix, circondato da coloro che hanno fatto la storia delle arti marziali, mi riempie di un orgoglio indescrivibile», ha dichiarato il maestro. «Questo premio ripaga ogni singolo istante di questi vent'anni di sacrifici. Dedico questo traguardo a mio padre, la cui recente scomparsa mi ha lasciato un dolore immenso: ricevere questo riconoscimento proprio ora è un dono del cielo, un legame profondo che supera ogni confine e che mi dà la forza di continuare su questa strada».

L'evento della Fita 2026 si conferma così un momento storico non solo per il maestro Grillone, ma per tutto il movimento marziale italiano, che vede riconosciuta la propria eccellenza tecnica e la propria autorevolezza didattica ai massimi livelli mondiali.



