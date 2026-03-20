Il Catanzaro riparte da Cesena. Dopo lo stop forzato causato dal maltempo e il rinvio della sfida con il Modena, le Aquile tornano in campo sabato 21 marzo alle ore 15 allo stadio “Manuzzi”, in una gara che può pesare molto nella corsa playoff.

Cesena-Catanzaro, Aquilani cerca continuità dopo lo stop

Il match contro i romagnoli arriva in un momento particolare per i giallorossi, reduci da una striscia positiva e da otto risultati utili consecutivi. La squadra di Alberto Aquilani si presenta con fiducia, ma anche con la necessità di ritrovare subito ritmo dopo la gara non disputata nel turno infrasettimanale. Dall’altra parte ci sarà un Cesena in cerca di riscatto, ora guidato da Ashley Cole, al debutto casalingo dopo il cambio in panchina. Il rinvio con il Modena e la nuova data Il calendario del Catanzaro è stato modificato dal rinvio della gara contro il Modena, inizialmente prevista per martedì scorso e saltata a causa dell’allerta meteo. La partita sarà recuperata il prossimo 14 aprile alle ore 19, in una finestra infrasettimanale che si inserirà in un finale di stagione particolarmente intenso per i giallorossi.

Aquilani: «Servirà una grande partita»

Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso ha presentato così il match: «Sarà certamente una gara impegnativa: affrontiamo una squadra che ha qualità e che va rispettata sotto ogni aspetto. Per noi è un test importante».

Aquilani ha poi sottolineato l’atteggiamento necessario: «Dobbiamo concentrarci su noi stessi, mantenere intensità e mentalità. La strada è quella giusta, dobbiamo continuare a migliorarci». E ancora: «Servirà umiltà, voglia di competere e di lottare. Dobbiamo provare a imporre la nostra idea di gioco».

Il tecnico ha anche evidenziato la duttilità del gruppo: «Ho una squadra che mi permette di adottare più soluzioni. Questo mi dà serenità, perché tutti stanno lavorando molto bene».

I convocati del Catanzaro

Questo l’elenco dei calciatori convocati da mister Aquilani per la trasferta di Cesena:

Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli;

Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Brighenti, Verrengia, Favasuli, Frosinini, Cassandro; Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Alesi, Rispoli, Cissé, Buglio;

Attaccanti: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, Buso, D’Alessandro.