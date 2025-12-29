Prestazione totale del difensore giallorosso che è stato protagonista di un match di altissimo livello contro il Cesena e i numeri lo certificano

C’è il marchio di Tommaso Cassandro sulla 18ª giornata di Serie B. Il difensore del Catanzaro è stato premiato come Player of the Week dalla Lega B, riconoscimento che certifica una prestazione di altissimo livello nel match contro il Cesena.

Numeri e sensazioni raccontano la stessa storia: Cassandro è stato il perno della linea difensiva giallorossa e una presenza costante nello sviluppo del gioco. I 62 palloni giocati — record stagionale personale — fotografano un difensore sempre coinvolto, capace di interpretare entrambe le fasi con lucidità. In fase di non possesso ha fatto valere fisicità e letture, chiudendo con 3 contrasti vinti, 6 respinte difensive e 5 palloni recuperati, dati che testimoniano attenzione e senso della posizione.

Ma il dato che sorprende di più è quello offensivo: Cassandro è stato l’unico difensore del match a centrare lo specchio della porta, confermando una propensione a spingersi in avanti senza mai perdere equilibrio. Una prestazione completa, di personalità e sostanza, che lo consacra come uno dei protagonisti della giornata e rafforza il suo peso nello scacchiere del Catanzaro.

Solidità, continuità e leadership silenziosa: la 18ª giornata di Serie B parla anche — e soprattutto — la lingua di Tommaso Cassandro.