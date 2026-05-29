L’ex ct del Belgio e allenatore del Fenerbahçe è il favorito per raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano. Per lui sarebbe la prima esperienza in Serie A

Il Bologna accelera per il nuovo allenatore e punta con decisione su Domenico Tedesco. Dopo l’addio di Vincenzo Italiano, arrivato ufficialmente con la rescissione consensuale firmata nella giornata di ieri, il club rossoblù è vicino a chiudere per il tecnico calabrese, reduce dall’esperienza in Turchia con il Fenerbahçe S.K..

La dirigenza emiliana vuole chiudere rapidamente per dare continuità al progetto tecnico dopo due stagioni storiche culminate con la qualificazione in Champions League, il ritorno in Europa League e soprattutto la conquista della Coppa Italia, trofeo che mancava al Bologna da oltre mezzo secolo.

Chi è Domenico Tedesco: dalla Germania al Belgio fino alla Turchia

Per Domenico Tedesco si tratterebbe della prima esperienza assoluta in Serie A, nonostante un curriculum già ricco a livello internazionale. Nato a Rossano e trasferitosi da bambino in Germania con la famiglia, Tedesco ha costruito tutta la sua carriera calcistica all’estero.

Dopo le prime esperienze nei settori giovanili di VfB Stuttgart e TSG 1899 Hoffenheim, il tecnico ha esordito tra i professionisti con l’FC Erzgebirge Aue in Zweite Bundesliga.

La consacrazione è arrivata nel 2017 sulla panchina dello FC Schalke 04, guidato fino al secondo posto in Bundesliga alle spalle del FC Bayern Monaco. Successivamente ha allenato lo FC Spartak Mosca e il RB Lipsia, prima dell’esperienza da commissario tecnico del Nazionale di calcio del Belgio.

L’ultima parentesi è stata in Turchia con il Fenerbahçe S.K., dove era subentrato a José Mourinho riuscendo anche a conquistare la Supercoppa turca. Nonostante una media vicina ai due punti a partita, il rapporto con il club si è poi interrotto.

Perché il Bologna punta su Tedesco

Il nome di Domenico Tedesco piace da tempo al responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, che nelle ultime ore avrebbe dato l’accelerata decisiva superando anche la candidatura di Eusebio Di Francesco.

A convincere il Bologna è soprattutto il profilo tattico del tecnico calabrese. Tedesco predilige il 4-2-3-1, ma viene considerato un allenatore estremamente duttile, capace di adattarsi anche a sistemi con la difesa a tre. Le sue squadre sono note per il pressing alto, l’intensità e un gioco offensivo basato su ripartenze rapide, caratteristiche considerate perfettamente compatibili con l’identità costruita dal Bologna negli ultimi anni.

Trattativa avanzata: sul tavolo un biennale o un triennale

Secondo le indiscrezioni, il club rossoblù e l’entourage del tecnico starebbero discutendo gli ultimi dettagli contrattuali. Sul tavolo ci sarebbe un accordo biennale con opzione oppure direttamente un triennale.

La volontà del Bologna è quella di chiudere in tempi rapidi per programmare il mercato estivo e preparare la prossima stagione europea con il nuovo allenatore già pienamente operativo.