Vigilia importante in casa Cosenza, pronto a scendere in campo per il secondo turno dei playoff di Serie C contro il Casarano. Una sfida decisiva, in programma domani sera alle 20, che mette in palio l’accesso alla fase successiva. Il tecnico Antonio Buscè ha parlato con chiarezza alla vigilia, sottolineando il valore dell’avversario ma anche la fiducia nei propri mezzi. Il Cosenza, arrivato quarto in campionato, potrà contare su due risultati su tre: anche un pareggio basterebbe per passare il turno. Ma l’obiettivo dell’allenatore è uno solo: vincere senza fare calcoli.

«Per arrivare dove sono arrivati hanno fatto un ottimo campionato, un ottimo percorso – ha dichiarato Buscè –. Sono in gara tutte squadre con caratteristiche diverse, che conosciamo. Il Casarano ha fatto un risultato importante contro il Monopoli, non inaspettato secondo me, perché è una squadra che nell’ultimo periodo ha fatto molto bene».

Il tecnico non sottovaluta dunque il Casarano, formazione in crescita e carica di entusiasmo dopo le recenti prestazioni. Tuttavia, il focus resta sulla propria squadra: «Dobbiamo guardare soprattutto a noi. In queste situazioni è importante conoscere gli avversari, ma il lavoro principale va fatto sulla nostra testa e sulla condizione fisica». Buone notizie arrivano dall’infermeria: Buscè avrà a disposizione l’intero organico. Tutti gli infortunati sono stati recuperati, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo in una gara da dentro o fuori.

Clima di concentrazione e determinazione, dunque, per il Cosenza, chiamato a confermare quanto di buono fatto in stagione. Contro il Casarano servirà una prestazione solida per continuare il cammino nei playoff e inseguire il sogno promozione.