Che Alphadjo Cisse sarebbe andato via da Catanzaro a fine stagione, visto l’accordo di prestito secco con l’Hellas Verona era scontato, ma l’interessamento del Psv Eindhoven (squadra tra le più titolate della prima divisione olandese, che al momento sta dominando in campionato ndr.) fa preoccupare i tifosi e scombussola i piani della società e soprattutto di mister Aquilani.

Il classe 2006 nato a Trieste ha raccolto finora 21 presenze, ha gonfiato la rete sei volte e ha realizzato un assist ed è al momento imprescindibile nell’attacco che l’allenatore romano ha cucito su misura per la sua squadra. La prima richiesta del Verona di 10 milioni compresi bonus è stata rifiutata dalla compagine dei Paesi Bassi che però non ha mollato la presa e proprio nelle ultime ore sembra si sia trovato l’accordo intorno ai 7.

Il Catanzaro, dal canto suo, attende, però ha già messo le cose in chiaro con la società veneta. Visto il contratto che lega Cisse ai giallorossi fino a giugno, da via Gioacchino da Fiore è arrivata un richiesta economica per poter sopperire al “danno” che la partenza provocherebbe. Anche perché trovare un sostituto, in questa ultima settimana della finestra invernale di mercato, sarebbe veramente complicato.

Il ds Ciro Polito a inizio mercato aveva dichiarato che il Catanzaro si sarebbe mosso poco, vista l’ampiezza della rosa e visto complessivamente il livello della squadra in sé. Infatti in queste prime 21 giornate il Catanzaro sta viaggiando bene e l’unico problema di completezza era stato riscontrato sulla fascia sinistra. La prima scelta è l’esperto Nikolas Ioannou (30 anni) della Samp, ma sono stati fatti anche altri nomi come Edoardo Masciangelo (29 anni attualmente al Frosinone) e Pietro Beruatto (classe 1998 attualmente allo Spezia). Ma ora i pensieri del dirigente giallorosso sono incentrati su come risolvere questa complicata situazione, certo è che Ciro Polito ci ha abituato a grandi operazioni, anche dell’ultimo minuto, quindi è sicuramente la persona giusta per trovare un sostituto all’altezza di Cisse.

Le ultime indiscrezioni raccontano di un interessamento delle Aquile per Flavio Bianchi dell’Empoli. Il classe 2000 ha trovato finora pochissimo spazio con la formazione toscana, collezionando manciate di minuti in campo.