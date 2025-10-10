Si è conclusa agli ottavi di finale l'avventura in Coppa Italia Dilettanti per il Cassano Sybaris. La squadra biancoazzurra ha dovuto dire addio alla competizione, un epilogo che ora spinge l'attenzione della società e dei tifosi interamente sul percorso in campionato.

L'eliminazione, per quanto amara, permette ora al Cassano Sybaris di concentrare tutte le energie e le risorse mentali sul difficile cammino verso la zona nobile della classifica. E la prossima sfida non è certo delle più semplici. Il banco di prova sarà immediatamente impegnativo, con la prossima giornata che vedrà i calabresi impegnati in trasferta contro il Sersale. Una gara cruciale che segna il vero e proprio inizio della seconda fase della stagione.

A inquadrare l'importanza della partita è il tecnico del Cassano Sybaris, Diego Burgo, che pur riconoscendo il valore dell'avversario, non vuole rinunciare a dire la sua: «Sicuramente andiamo lì a fare la nostra partita, a provare a strappare qualche punto anche a Sersale. Sappiamo che ci aspetta una squadra forte, costruita per vincere il campionato, ma comunque per stare nei quartieri alti della classifica. Infatti anche oggi (riferito alla gara di coppa) abbiamo fatto un po' di turnover per non sprecare troppe energie. Proveremo a fare la nostra partita, poi vedremo alla fine il risultato».