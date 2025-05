I giallorossi tornano a vincere dopo un mese e blindano la post-season. La soddisfazione del tecnico che si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: «C’era tanto scetticismo su di me, soprattutto per il mio passato»

Il Catanzaro firma l’impresa nella 38esima giornata del campionato di Serie B: al Mapei Stadium, i giallorossi battono per 2-0 la capolista Sassuolo e conquistano la matematica qualificazione ai play off. Un successo importante per la squadra di Fabio Caserta, che torna a vincere dopo oltre un mese di digiuno.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa le Aquile calabresi colpiscono: prima Biasci sblocca il risultato, poi Bonini chiude i conti, regalando tre punti fondamentali in chiave post-season. Con questa vittoria, il Catanzaro sale a 52 punti e blinda il proprio piazzamento nella griglia playoff, centrando l’obiettivo per il secondo anno consecutivo.

In conferenza stampa, un soddisfatto Fabio Caserta ha elogiato la prova dei suoi: «Aver raggiunto questo traguardo dà grande soddisfazione e bisogna ringraziare i miei grandi calciatori – ha affermato il tecnico –. Hanno fatto qualcosa di sensazionale. Dedico tutto questo a loro. È tutto molto bello».

L’allenatore torna anche sul periodo di flessione che ha caratterizzato le ultime uscite dei giallorossi e sulla grande voglia del gruppo di centrare i play off: «Ai ragazzi chiedo sempre di andare avanti, a prescindere dall’errore, loro credono in ciò che fanno e questo mi riempie di orgoglio, perché significa che sono riuscito a inculcare loro i principi di gioco. I ragazzi non hanno mai mollato e hanno sempre creduto nel lavoro. C’era tanto scetticismo su di me, soprattutto per il mio passato. Col direttore sportivo ci conosciamo benissimo e lavorare in questa società è un motivo di orgoglio. Volevo ripagare la fiducia della società e i miei calciatori hanno fatto un qualcosa di eccezionale, perché a inizio stagione l’obiettivo era il consolidamento della categoria».

«Per domani ho scelto di lasciare liberi i ragazzi – dice in conclusione Caserta – , che vengono da un periodo intenso, mentre domenica si riparte per preparare bene la partita di Mantova. Faremo di tutto per tornare a casa con un risultato importante. Farò sicuramente qualche cambio perché bisogna valutare qualche calciatore che fin qui ha dato tantissimo».

Iemmello e compagni torneranno in campo martedì 13 maggio a Mantova per recuperare la 34esima giornata, rinviata in segno di lutto per la morte di Papa Francesco lo scorso 1 maggio.