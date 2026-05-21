Accoglienza da brividi nella notte per il Catanzaro, qualificato alla finale playoff di Serie B, dopo aver eliminato il Palermo nel doppio confronto della semifinale. Oltre mille tifosi giallorossi hanno accolto la squadra al rientro dalla trasferta siciliana, giunta poco dopo le 2 nei pressi del Benny Hotel, all’ingresso della città capoluogo, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Lamezia Terme.

Tra cori, bandiere e fumogeni, Iemmello e compagni sono stati accolti da un bagno di folla. Cori anche per il tecnico Alberto Aquilani e per il capitano giallorosso, che ha ringraziato i tifosi, invitandoli però a mantenere calma e concentrazione in vista della doppia finale contro il Monza, valida per la Serie A.