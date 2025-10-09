L’Altomonte RC tira un sospiro di sollievo, il guerriero Francisco Alcolada Segura è finalmente tornato a casa dopo i quattro giorni di ricovero ospedaliero tra Crotone e Catanzaro in seguito al brutto infortunio subito domenica scorsa durante la gara contro il Cotronei. L'episodio, che aveva gettato un'ombra di forte preoccupazione, si è concluso nel migliore dei modi dopo le dimissioni dall'ospedale che sono arrivate oggi e il forte giocatore iberico può ora iniziare il suo percorso di recupero tra le mura domestiche. Il brutto infortunio non ha lasciato conseguenze peggiori ma impone cautela nella fase del recupero.

Per Francisco l'indicazione è chiara, riposo assoluto. L'Altomonte RC e tutto lo staff medico, su precise indicazioni ospedaliere, hanno concordato che non ci sarà alcuna fretta per il rientro in campo. Il calciatore dovrà ora recuperare pienamente le energie, fisiche e mentali, prima di poter riprendere, in modo graduale e monitorato, le attività sportive. L'obiettivo è rivedere il suo talento sul rettangolo di gioco solo quando sarà al 100% della forma e della sicurezza. La notizia ha portato grande gioia e sollievo nello spogliatoio con i compagni di avventura che che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno e affetto in questi giorni difficili. Tutta la società dell'Altomonte RC, dai dirigenti ai compagni di squadra e dai tifosi, dandone notizia sui propri canali social, riaccoglie con un caloroso "Bentornato a casa" a Francisco, augurandogli una pronta e serena convalescenza.