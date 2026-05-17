Parallelamente ai vari playoff e playout, utili a consegnare gli ultimi verdetti della stagione, era in programma anche il consueto e annuale appuntamento con la Coppa della Regione. Evento che si tiene, puntualmente, dopo la fine della regular season e consiste in un quadrangolare tra le quattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi del campionato di Prima Categoria.

Le protagoniste erano Soccer Montalto (girone A), Silana (girone B), Roccella (girone C) e Catona (girone D). A trionfare però alla fine è stata la Soccer Montalto che mette in bacheca un altro trofeo di una stagione fantastica e che si è conclusa con un clamoroso triplete dopo la vittoria del campionato e della Coppa Calabria.

Le partite

Al Centro Federale di Catanzaro un pomeriggio di sport dunque iniziato con la prima semifinale, tutta cosentina, tra Soccer Montalto e Silana terminata 3-2 in favore dei rossoblù grazie alle reti di Vieira, Cruz e Novello.

Nella seconda semifinale, tutta reggina invece, tra Roccella e Catona a spuntarla è stata quest'ultima che, dopo lo 0-0 nella mini-partita, sorride nella roulette russa dei calci di rigore imponendosi per 4-2.



Arriva dunque il momento della finale con la sfida Soccer Montalto e Catona. Primo tempo che si chiude sul parziale di 1-1, con la rete di Pansera per i cosentini e di Bordò per i reggini. Nella ripresa l'equilibrio sembrava perdurare ma il gol di Vieira manda i rossoblù in estasi poiché non solo vale la vittoria ma, soprattutto, un clamoroso triplete che rende indelebile per la Soccer Montalto questa stagione.