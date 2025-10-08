Ritorna in campo la Coppa Italia Dilettanti – fase regionale, con il secondo round degli ottavi di finale in programma oggi pomeriggio alle ore 15. In palio, per le squadre di Eccellenza, la competizione garantisce un posto in Serie D alla vincitrice della fase nazionale.

Come da regolamento, non vale più la regola dei gol in trasferta: in caso di parità al novantesimo si andrà ai tempi supplementari e, se necessario, ai calci di rigore.

Un solo confronto sembra già deciso: il Gioiosa Jonica, forte del 4-0 ottenuto all’andata contro la Gioiese, appare ormai con un piede ai quarti di finale. In posizione di vantaggio anche la Deliese, che farà visita al Brancaleone dopo il 3-1 dell’andata. Gli amaranto di Parentela, imbattuti in campionato e ancora con la porta inviolata, vogliono proseguire la loro corsa anche in Coppa, ma dovranno fare i conti con un Brancaleone temibile tra le mura amiche.

Equilibrio e tensione nelle altre sfide. L’Altomonte parte dal vantaggio di misura (1-0) contro il Cassano Sybaris in un derby tutto di Promozione, mentre tra Melito e Val Gallico (1-2 all’andata) si prevede una gara combattuta: i reggini di Di Maria vogliono gestire il margine minimo e difendere la qualificazione.

Interessante anche Virtus Rosarno–San Nicola Chiaravalle Soverato: i padroni di casa partono da un 2-1, ma i catanzaresi hanno mostrato una grande solidità nelle ultime uscite. Tutto aperto anche al “Ferrarizzi”, dove il Sersale proverà a ribaltare l’1-0 subito dall’Isola Capo Rizzuto.

Spettacolo annunciato nel derby tirrenico Paolana–PraiaTortora: i biancoazzurri di Viscardi difendono un gol di vantaggio, mentre la squadra di Angelo Andreoli punta sulla verve offensiva per rientrare in corsa. A chiudere il programma DB Rossoblù–Rossanese (1-0 all’andata), sfida che promette scintille e incertezza fino all’ultimo minuto.

Le partite e i risultati dell’andata: