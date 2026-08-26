Cambia l’assetto societario del Cosenza Calcio. Rita Rachele Scalise è la nuova presidente del club rossoblù, dopo aver ricoperto fino ad oggi il ruolo di amministratore unico. La novità arriva attraverso una modifica della governance societaria: viene infatti superata la figura dell’amministratore unico e nasce un vero e proprio Consiglio d’amministrazione. A guidare il nuovo CdA sarà proprio Scalise. Insieme a lei ne faranno parte Luigi Micheli, che torna così formalmente ai vertici della struttura societaria, e l’avvocato Francesco Caputo, già vicino alle vicende del club negli ultimi anni. Il nuovo assetto è stato formalizzato nella giornata di ieri, martedì 25 agosto.

Per Eugenio Guarascio non cambia invece la carica ricoperta nell’ultimo periodo. L’ex numero uno rossoblù resta infatti presidente onorario del Cosenza Calcio, senza entrare a far parte del nuovo Consiglio d’amministrazione. La riorganizzazione riguarda dunque la struttura gestionale della società e non comporta modifiche all’assetto proprietario.

Resta adesso da capire quale sarà nel dettaglio la distribuzione delle deleghe e delle competenze tra i tre componenti del CdA. Scalise, dopo essere stata negli ultimi mesi il principale riferimento operativo della società, diventa così anche formalmente il volto al vertice del nuovo organo amministrativo del Cosenza.