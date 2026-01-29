Domenica 1 febbraio alle 17.30, Cosenza e Crotone saranno chiamate a dare continuità al loro cammino in Serie C, con la ventiquattresima giornata. I Lupi ospiteranno al “Marulla” la Casertana, in uno scontro diretto per il quarto posto. Dopo un periodo difficile, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite e nessun gol segnato, la squadra di Antonio Buscè cerca risposte concrete. Sul fronte infortuni, l’attaccante Aldo Florenzi continua gli allenamenti con il gruppo e potrebbe almeno sedere in panchina, mentre Ferrara resta ai box. In ottica mercato prende forza la trattativa per Zak Ruggiero, centrocampista classe 2001, prodotto del settore giovanile del Crotone e protagonista in Serie C con diverse maglie. In uscita potrebbe clamorosamente esserci Ricciardi, una pedina fondamentale nello scacchiere di mister Buscé.

Tornando al campo, la sfida con la Casertana porta con sé anche un valore simbolico: il legame tra le tifoserie è uno dei più longevi del calcio meridionale, nato negli anni ’80 e ancora oggi testimoniato da gesti di amicizia e rispetto reciproco, anche se, a causa della contestazione verso la società di Guarascio, il pubblico non sarà numeroso sugli spalti.

Il Crotone, invece, sarà di scena sul campo del Siracusa, squadra che lotta per non retrocedere. I pitagorici oggi hanno proseguito la preparazione con esercitazioni tattiche, lavoro sul possesso palla e partitelle. Con il gruppo si sono allenati anche i due difensori neo arrivati: Angelo Veltri e Mattia Novella. Il tecnico Emilio Longo punta a consolidare i segnali positivi delle ultime uscite e a dare continuità alla striscia di risultati utili, consapevole che la trasferta siciliana sarà tutt’altro che semplice.