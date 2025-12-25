Il campionato di Serie C è fermo per le festività, e gli squali approfittano della pausa per prepararsi al girone di ritorno e al primo impegno del 2026 contro la capolista

Il campionato di Serie C è in pausa per le festività natalizie, e il Crotone approfitta di questi giorni di stop per ricaricare le batterie e fare il punto sulla stagione. I pitagorici torneranno in campo il 29 dicembre per riprendere gli allenamenti, con l’obiettivo di prepararsi al primo impegno ufficiale del 2026: la trasferta sul campo della capolista Benevento, occasione per riscattare la sconfitta dello Scida all’andata e consolidare la posizione in zona play-off.

Il girone d’andata degli squali si è chiuso con 28 punti conquistati in 19 giornate, frutto di 8 vittorie e 7 sconfitte. Numeri che collocano il Crotone in sesta posizione, ma che evidenziano come la continuità resti il vero obiettivo da raggiungere. La sfida contro le “streghe” di inizio gennaio sarà quindi un banco di prova immediato per testare concentrazione, spirito di gruppo e capacità di reagire.

In questo contesto, il club conferma la fiducia nell’allenatore Emilio Longo. Il presidente Gianni Vrenna – nel corso dell’ultima conferenza – ha voluto sottolineare l’impegno e la serietà del tecnico, capace di mantenere equilibrio e motivazione nei momenti più complessi, tenendo saldo il rapporto con il gruppo e dando una direzione chiara dentro e fuori dal campo.

Sul fronte mercato, la linea della società resta prudente. Vrenna non ha nascosto le difficoltà economiche del club: «Dobbiamo ridurre i costi». Difficile, quindi, ipotizzare grandi colpi. Eventuali operazioni in entrata saranno subordinate a cessioni mirate, con l’obiettivo di contenere le spese senza compromettere la competitività della squadra.