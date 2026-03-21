Il Crotone di mister Emilio Longo si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta interna contro la Salernitana, terminata 0-1 all’Ezio Scida. Domani, domenica 22 marzo, alle 14:30, gli squali saranno ospiti del Sorrento allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, per la 33esima giornata del campionato di Serie C.

Sarà un match delicato per entrambe le squadre. I pitagorici, sesti con 51 punti, puntano a centrare un risultato positivo per restare agganciati al gruppo di testa, dove spiccano Salernitana terza (57), Cosenza (56) e Casertana (53). Una vittoria significherebbe consolidare la posizione playoff e continuare a sognare un finale di stagione di alto profilo.

Dall’altra parte, il Sorrento non può permettersi passi falsi: i campani navigano appena un punto sopra la zona playout e cercheranno con ogni mezzo di conquistare punti preziosi per la permanenza in categoria.

Longo, che dovrà fare a meno di Zunno, fuori per infortunio e di capitan Guido Gomez, squalificato, affiderà l’attacco ad Antonino Musso.

Un aspetto da non sottovalutare è la difficoltà che il Crotone ha storicamente incontrato in trasferta, soprattutto su campi ostici come quello del “Viviani”. La sfida contro il Sorrento rappresenterà quindi anche un test importante per valutare la maturità e la capacità di gestire pressione e ritmi lontano da casa. Il precedente stagionale sorride ai pitagorici: all’andata allo Scida finì 3-1 per il Crotone.