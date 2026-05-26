Il ritorno in Eccellenza dopo venti anni e record macinati dopo un'annata strepitosa. La Deliese deve adesso pianificare la prossima stagione nel massimo campionato regionale e deve farlo sin da subito, vedendo come e se operare.

Due addii eccellenti

Inevitabilmente qualche novità ci sarà e molti interpreti della rosa attuale cambieranno. Due, innanzitutto, sono gli addii in casa amaranto e sicuramente sono nomi importanti: Ferdinando Guerrisi e Rocco Spanò.

Quanto al mastino di centrocampo, lui stesso nei Social ha voluto ringraziare il club: «Non è facile trovare le giuste parole in questo istante dopo aver giocato alcuni anni con la maglia della Deliese, una maglia che per me ha rappresentato molto. La consapevolezza di aver sempre dato tutto, dal primo all’ultimo giorno, mi porta a non aver nessun rimpianto. Abbiamo gioito e pianto insieme, ma soprattutto vinto e non c’è stata cosa più bella ed emozionante di farlo in questa piccola comunità».

E ancora: «Porterò sempre nel cuore quella data del 10 maggio 2026 e l’emozione di aver riportato dopo quasi venti anni la città di Delianuova in Eccellenza, per me è stata la vittoria più bella che ci potesse essere. Un pezzo del mio cuore resterà sempre amaranto. Spero nel mio piccolo di aver lasciato un bel ricordo a questa comunità. È stato un onore aver indossato la maglia della Deliese».

Addio anche per il già menzionato Spanò. Anche il terzino è stato tra i principali artefici di questa fenomenale corsa. Il classe 2003, cresciuto nelle giovanili di Reggina e Vibonese, aveva già in bacheca lo storico triplete conquistato con la Gioiese e adesso ha messo un altro importante tassello al suo percorso calcistico.