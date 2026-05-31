Adesso che si è chiusa un'altra stagione dilettantistica, tanti sono gli interrogativi da affrontare ma anche i progetti che promettono continuità. Ufficialmente l'anno sportivo termina il prossimo 30 giugno, già in queste settimane però i movimenti sono molteplici.

Marcianò pronto a tornare

Iniziata la ricerca su calciatori e allenatori. Chi ha vissuto da spettatore interessato questa stagione è stato Giovanni Marcianò che è pronto a tornare in sella dopo un anno sabbatico, a seguito della sua prima esperienza in Eccellenza, sulla panchina del Brancaleone portandolo a una salvezza tranquilla con gioco e idee. Un tecnico emergente e con idee ben precise. Nel suo curriculum già 111 panchine fra Eccellenza e Promozione con un bilancio di 48 vittorie, 35 pareggi e 28 sconfitte. Non bisogna però dimenticare i 46 clean sheets sulle 111 gare menzionate e che dimostrano anche una forte attenzione alla solidità difensiva, ovviamente da ottimo e difensore quale è stato.

Ecco le parole del giovane tecnico, ai microfoni di LaC News24: «Dopo un anno di riposo sono pronto a tornare. Da quando è nato mio figlio ho voluto dedicarmi di più alla famiglia, adesso però vorrei riscendere in campo. Qualche offerta c'è e la sto valutando attentamente». Sull'annata appena trascorsa nel massimo campionato regionale: «Diciamo che è stato un campionato strano e con squadre che partivano già con parecchie difficoltà, ciò ha portato a una sorta di rilassamento per qualche obiettivo raggiunto con largo anticipo. A parte questo il livello mi è sembrato più o meno equilibrato».