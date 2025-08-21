Primo test pre-campionato per il Val Gallico che, finalmente, ha potuto saggiare l'erbetta e mettere benzina nelle gambe giocando contro un avversario. E il test amichevole era di tutto rispetto dal momento che di fronte c'era la Vibonese, squadra attualmente militante nel campionato di Serie D. E per essere la prima uscita estiva, ma senza dimenticare che si tratta sempre di calcio d'agosto, l'epilogo è stato alquanto positivo dal momento che il club gallicese, di due categorie inferiore (militante nel campionato di Promozione B) porta a casa un buon 0-0. Certo, il risultato non contava neanche per il tabellino, ma mister Gaetano Di Maria ha senz'altro avuto segnali positivi da parte dei suoi. Peraltro lo stesso Di Maria è un ex della Vibonese, avendo vinto il campionato di Eccellenza sulla panchina rossoblù e poi, successivamente, ha disputato il campionato di Serie D.

Soddisfatto Di Maria

Proprio il tecnico, in esclusiva ai microfoni ufficiali di LaC News24: «Devo dire che abbiamo iniziato bene la preparazione e stiamo facendo un buon lavoro. I ragazzi sono molto attenti e sono alquanto soddisfatto finora. Siamo ormai partiti dallo scorso 4 agosto e i ragazzi non hanno mai saltato un allenamento, ciò significa che hanno la mentalità giusta per fare questo tipo di stagione».

Un'amichevole di lusso dunque, per avvicinarsi poi al primo impegno ufficiale di Coppa Italia, il 31 agosto: «Questi test servono per valutare la condizione fisica e atletica. La Coppa Italia è una competizione importante e dobbiamo arrivarci bene ma, allo stesso tempo, vogliamo anche mettere minutaggio in vista del campionato che sarà certamente dispendioso e difficile. Noi però vogliamo e dobbiamo essere una squadra protagonista, cercando di migliorare la posizione che questa squadra ha ottenuto lo scorso anno».