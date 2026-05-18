Una stagione da incorniciare e, di conseguenza, la riconferma appariva a tratti scontata. Parentela ha regalato l'Eccellenza a Delianuova dopo venti anni

Era e doveva essere una pura formalità, anche a coronamento di una stagione che ha i contorni del capolavoro. E di fatti formalità è stata dal momento che dubbi non ce ne sono mai stati e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Andrea Parentela sarà l'allenatore della Deliese anche nella prossima stagione, nel campionato di Eccellenza. L'annuncio arrivato subito dopo il triangolare di Supercoppa contro Praiatora e Morrone.

Rinnovo meritato

Un percorso che non lascia spazio a fraintendimenti dal momento che parlano i numeri.

Arrivato l'1 dicembre 2024 sulla panchina amaranto, fino a oggi ha collezionato 60 partite e con un ruolino di marcia non solo da leader ma anche da vertice: 35 vittorie, 18 pareggi e solo 6 sconfitte di cui due (una proprio al suo esordio quando ancora tutto doveva iniziare) contro la Virtus Rosarno che vincerà poi il campionato di Promozione B e di gran lunga la più forte del torneo.

Quest'anno una stagione sempre in vetta e con una finale di Coppa Italia Dilettanti sulle spalle, persa poi contro la Dbr Luzzi. Insomma, un salto di categoria arrivato dopo ben quaranta partite stagionali: cosa mai registrata prima. Più di tutto, però, Parentela ha riportato l'Eccellenza a Delianuova dove mancava da venti anni. Un capolavoro da mettere nella teca, e il principale fautore è proprio Andrea Parentela. Avanti così dunque, anche per la prossima stagione.