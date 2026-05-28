Una cavalcata encomiabile quella della Pro Pellaro, iniziata appunto a settembre nel girone B di Promozione e, per un certo periodo, sembrava a nche indirizzata a centrare un posto nei playoff che peraltro era un obiettivo mai nascosto dalla società . Insomma, la società bianconera si conferma solida realtà sotto l'aspetto sia sportivo che organizzativo.

L'addio di Verduci

Tra i motori trainanti di quest'anno c'è stato senza dubbio il direttore generale Enzo Verduci che ha saputo ricostruire non solo la rosa, bensì tutto il meccanismo gestionale e partendo dalla mentalità, da lì infatti nasce ogni vittoria. Alla fine i playoff non sono arrivati nonostante i 57 punti conquistati, ma rimane comunque l'ottimo lavoro svolto da tutto l'entourage societari, compreso Verduci.

Proprio il dg, però, nei giorni scorsi ha annunciato la chiusura del cerchio con la compagine bianconera: «È giunto il momento di salutare i colori bianconeri che avevo riabbracciato con entusiasmo appena un anno fa. Desidero ringraziare la società, lo staff tecnico, i calciatori e i tifosi della Pro Pellaro per l'intensa stagione vissuta assieme ma per me non ci sono più le condizioni per proseguire il percorso intrapreso. Per il futuro, auguro al club di raggiungere presto i traguardi che la gloriosa piazza di Pellaro merita».