Mercato sempre movimento, soprattutto negli ultimi giorni dal momento che ha portato in dote diverse trattative chiuse e colpi a effetto. Ecco quali.

Stilomonasterace, colpo a fari spenti

Colpaccio di assoluto rilievo per lo Stilomonasterace, autentica sorpresa del corrente campionato di Eccellenza e con la squadra neopromossa attualmente terza contro ogni pronostico.

Il merito di mister Papaleo, della dirigenza che ha costruito la squadra e della rosa stessa dell’importante valore. Difendere il terzo posto però non è facile e oltre alla costanza e alla voglia serve gente di qualità che sappia dare scelte al tecnico. S u questo la società è andata dritta come un treno e senza esitazioni: dopo una trattativa portata avanti in maniera top secret dal direttore sportivo Nicola Origl ia, sempre attento alle possibili occasioni che offre la scheggia impazzita del mercato ecco che la bomba è servita: ufficiale l’ingaggio di Vincenzo Furina. L’attaccante classe 2002 ha detto sì dunque alla causa monasteracese per cercare di centrare il sogno play off, dopo la prima parte di stagione vissuta con la maglia del Gioiosa Ionica.

Noto per la sua forza fisica e la capacità di fare gol, Furina ha avuto una carriera ricca di esperienze formative. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro ha indossato anche le maglie di Fiorentina Under 18 e Napoli U19. Poi tanta Serie D con le maglie di Vibonese, Locri e Licata. Possibile il suo esordio domenica contro la Gioiese.

Reggioravagnese, scambio di portieri

Attiva anche la Reggioravagnese, anch'essa candidata per un posto play off. La compagine amaranto conclude infatti uno scambio che interessa i portieri: a disposizione del tecnico Pietro Candido arriva infatti il giovanissimo Tommaso Zampaglione, nella prima parte di stagione al Catona. Il ventunenne porta garanzia e affidabilità, come dimostrato lo scorso anno ed è già pronto per indossare i guantoni di una big. Inoltre ritrova il fratello Domenico, attualmente titolare della porta. Come detto, l'operazione portata avanti è quella di uno scambio e di fatti al Catona è approdato l'altro giovane e promettente Giuseppe Currà, che già in amaranto aveva dimostrato ottime cose. Insomma, ci guadagnano entrambe le squadre.

Si muovono Kratos e Bovalinese

Scendendo di una categoria ecco i due gironi di Promozione. Nel girone A la squadra che nelle ultime ore è sembrata la più attiva è il Kratos Bisignano, con il club rossoblù che sta per concludere l'affare con lo Scalea per portare in rosa Daniel D'Elia. Si tratta di un promettente centrocampista (classe 2007) che nella prima parte di stagione ha appunto indossato i colori bianco/stellati. Per lui anche l'esperienza con la maglia della Paolana, nel campionato di Eccellenza, dove ha anche fatto il suo esordio con i grandi nel match contro l'Ardore.

C’è un play off da rincorrere invece per la Bovalinese, con la squadra amaranto che punta a rimanere nelle primissime zone del campionato di Promozione B. Per obiettivi importanti dunque servono anche tasselli importanti, e dal mercato qualcosa è arrivato: ufficiale l’ingaggio di Rocco Di Venosa, giovane promessa del calcio dilettantistico calabrese.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Audax, Di Venosa approda successivamente negli Allievi Under 17 Élite del Locri, per poi passare nello stesso anno alla Juniores Nazionale, arrivando anche in Serie D a soli 15 anni, diventando il più giovane esordiente in tutta Italia. Nella stagione successiva colleziona 19 presenze con il Locri, 18 da titolare, prima del grande salto alla Lazio, dove resta per un anno e mezzo tra Under 17, Under 18 e Primavera 1. Dopo l’esperienza in biancoceleste, passa alla Reggina in Serie D, per poi fare ritorno a Locri e, infine, approdare oggi in amaranto, dove ha firmato un contratto biennale.