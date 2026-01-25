I tirrenici liquidano 3-1 il Castrovillari e approfittano del contemporaneo pari del Trebisacce per portarsi a +5 sul secondo posto. La Paolana vince il derby con la Rossanese, la Reggioravagnese quello col Bocale
Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la diciottesima giornata (la terza di ritorno) del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali degli otto match, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 1 febbraio
I risultati
Brancaleone-Isola CR 2-0
Cittanova-Palmese 0-1
DB Rossoblù Luzzi-Trebisacce 2-2
Praiatortora-Castrovillari 3-1
Reggioravagnese-Bocale 2-1
Rossanese-Paolana 1-2
Stilomonasterace-Gioiese 5-0
Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia 1-1
La classifica
Praiatortora 44
Trebisacce 39
Stilomonasterace 32
Reggioravagnese 30
Paolana (-1) 30
DB Rossoblù Luzzi 29
Brancaleone 29
Virtus Rosarno 26
Bocale 26
Isola CR 26
Palmese 25
Soriano 24
Rossanese 18
Gioiese (-1) 8
Cittanova 4
Castrovillari (-12) -3
Il prossimo turno
Bocale-Dgs Praiatortora
Castrovillari-DB Rossoblù Luzzi
Gioiese-Cittanova
Isola CR-Rossanese
Palmese-Virtus Rosarno
Paolana-Reggioravagnese
Soriano Fabrizia-Brancaleone
Trebisacce-Stilomonasterace