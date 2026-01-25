Si sono giocate oggi pomeriggio le partite valide per la diciottesima giornata (la terza di ritorno) del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali degli otto match, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 1 febbraio

I risultati 

Brancaleone-Isola CR 2-0
Cittanova-Palmese 0-1
DB Rossoblù Luzzi-Trebisacce 2-2
Praiatortora-Castrovillari 3-1
Reggioravagnese-Bocale 2-1
Rossanese-Paolana 1-2
Stilomonasterace-Gioiese 5-0
Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia 1-1

La classifica

Praiatortora 44
Trebisacce 39
Stilomonasterace 32
Reggioravagnese 30
Paolana (-1) 30
DB Rossoblù Luzzi 29
Brancaleone 29
Virtus Rosarno 26
Bocale 26
Isola CR 26
Palmese 25
Soriano 24
Rossanese 18
Gioiese (-1) 8
Cittanova 4
Castrovillari (-12) -3

Il prossimo turno

Bocale-Dgs Praiatortora
Castrovillari-DB Rossoblù Luzzi
Gioiese-Cittanova
Isola CR-Rossanese
Palmese-Virtus Rosarno
Paolana-Reggioravagnese
Soriano Fabrizia-Brancaleone
Trebisacce-Stilomonasterace