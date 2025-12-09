Tredicesimo turno del campionato di Eccellenza equamente diviso come affermazioni, dal momento che maturano quattro successi esterni e quattro interni, condito da venti reti complessive. non cambia nulla in vetta, più serrata la maratona play off. Il turno di campionato lascia in dote anche la settimanale top 11 stagionale, stilata dalla redazione di LaC News24. L'allenatore della settimana è Giuseppe Papaleo che sta guidando lo Stilomonasterace direttamente in zona play off e reduce da sette risultati utili consecutivi e da sei clean sheets nelle ultime sette.

La difesa

Nel 3-4-3 di base in porta ci va Mercuri della Paolana, che si prende un clean sheet e una vittoria pesante sul campo della DBR Luzzi. Tris difensivo composto da Squillace della Virtus Rosarno, Fiumara della Palmese che è andato vicino al gol (traversa) e infine Michelli del Soriano Fabrizia che apre la rimonta rossoblù in casa del Bocale.

Il centrocampo

Nel quartetto di centrocampo la copertina se la prende Leonori J., tra i volti magnifici di un Trebisacce che non intende fermarsi: doppietta e sprazzi di grande calcio per il giallorosso. Ancora in gol Staropoli che apre lo straripante pomeriggio della Virtus Rosarno nel 4-0 inflitto alla Reggioravagnese. Di grande spessore anche la rete di Dominguez S. che vale i tre punti per la capolista Praiatortora contro un rognoso Isola CR. Non segna, ma fa segnare Romeo dello Stilomonasterace dal momento che propizia le prime due reti sul conseguente poker ai danni della Rossanese.

L’attacco

Tridente d'attacco che vede innanzitutto il ritorno di Angotti: il bomber della Paolana risolve la pratica DBR Luzzi con una gran conclusione. Per e copertine anche la rete di Godano in rovesciata, e il Brancaleone sorride. Chiude il terzetto Dorato, doppietta con lo Stilomonasterace.