Il Brancaleone si sveglia dalla pesante cinquina subìta una settimana fa, per mano della Paolana, e torna al successo in occasione del diciottesimo turno del campionato di Eccellenza. I rossoblù piegano infatti la resistenza dell'Isola Capo Rizzuto vincendo per 2-1 grazie alle reti di Angì e Gomez nei primi venti minuti. Arriva troppo tardi il gol ospite di Ranieri per riaprire la partita.

Le parole di Criaco

Un successo che mantiene il Brancaleone nella zona medio alta della classifica e, soprattutto, con vista sui play off. Ecco le parole del tecnico al termine della gara: «Dovevamo assolutamente riscattarci dalla sconfitta di domenica scorsa e in settimana abbiamo lavorato tanto, soprattutto sotto l'aspetto mentale per capire cosa non era andato per il verso giusto. Alla fine siamo riusciti a riscattarci, disputando un primo tempo di alto spessore. L'avversario che avevamo di fronte era tosto ma noi eravamo decisi a fare risultato».

Una vittoria ancora più importante, se si pensa alla pesante cessione di Pimenta Machado e alle numerose assenze. L'obiettivo però non cambia e Criaco lo cerchia in rosso: «Oltre alla cessione di Machado avevamo indisponibili gente come Carbone, Galletta S. e Morabito P. ma devo dire che la nostra vera forza è il gruppo. Noi ci crediamo ai play off e questo nostro andamento la dice lunga sulle intenzioni della società, che sono quelle di giocare alla pari contro tutti».