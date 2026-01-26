I derby hanno sempre una storia a sé e non conoscono classifica o ambizioni. Quello tra Reggioravagnese e Bocale storicamente è stato sempre così, e anche in occasione del diciottesimo turno del campionato di Eccellenza non ha fatto eccezione. Alla fine a sorridere è la compagine amaranto, che supera i "cugini" biancorossi per 2-1 ed entra nella griglia play off. Gara sempre in bilico e che si era messa anche in salita, a causa del momentaneo vantaggio ospite siglato da Puntoriere. nella ripresa però sale in cattedra Luis Simigliani che prima firma il pareggio e poi, sul finale, confeziona l'assist della vittoria a Nania.

Le parole di Candido

Non può che essere soddisfatto mister Pietro Candido, ai microfoni di LaC News24: «I derby sono sempre particolari ed è normale che ci sia anche tensione agonistica. Questo è stato un derby abbastanza combattuto e dall'alta intensità ma nel complesso devo dire corretto».

Gli amaranto sono adesso dentro le prime cinque: «Ci siamo stretti dentro lo spogliatoio per vedere quale poteva essere l'obiettivo e cosa fare per poter renderlo concreto, considerando anche una classifica corta. Inoltre il girone di ritorno è sempre più complicato e, dunque, bisognava mettere qualcosa in più sotto l'aspetto mentale». Un inizio di 2026 positivo, sembra passata inoltre la parentesi opaca di fine 2025: «Abbiamo pagato dicembre perché siamo arrivati a corto di energie mentali e fisiche, poi durante il periodo natalizio ci siamo ritrovati e adesso i ragazzi stanno crescendo settimana dopo settimana. Siamo un gruppo giovane e dunque ci vuole tempo per trovare consapevolezza nei propri mezzi».