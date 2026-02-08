Un gol dell’estremo difensore fa vincere la capolista 2-1 in casa della Reggioravagnese. Bene anche Trebisacce e Stilomonasterace. Benissimo il Bocale che espugna il campo della DB Rossoblù Luzzi
Il Praiatortora prosegue la sua corsa verso la Serie D e, nel ventesimo turno, conquista tre punti che potrebbero rivelarsi di platino grazie a un gol del portiere Ivan Piccioni. Il match del Longhi Bovetto sembrava ormai avviato verso il definitivo 1-1, quando, a pochi istanti dal 90’, un rinvio lungo dell’estremo difensore si trasforma nella rete della vittoria per la squadra di Viscardi. Il pallone, colpito da Piccioni, vola fino a insaccarsi alle spalle di Zampaglione. Un gol incredibile, tutto da raccontare, che vale soprattutto un successo pesantissimo per la capolista, capace così di mantenere invariato il distacco di otto punti sul Trebisacce.
Di seguito i risultati finali degli otto match della ventesima giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 15 febbraio.
I risultati
Brancaleone-Palmese 0-2
Cittanova-Trebisacce 0-3
DB Rossoblù Luzzi-Bocale 1-3
Paolana-Isola CR 3-1
Reggioravagnese-Dgs Praiatortora 1-2
Rossanese-Soriano Fabrizia 0-0
Stilomonasterace-Castrovillari 3-1
Virtus Rosarno-Gioiese 2-0
La classifica
Praiatortora 50
Trebisacce 42
Stilomonasterace 38
Paolana (-1) 31
Reggioravagnese 31
Palmese 28
DB Rossoblù Luzzi 29
Virtus Rosarno 29
Brancaleone 29
Bocale 29
Soriano 28
Isola CR 26
Rossanese 22
Gioiese (-1) 11
Cittanova 4
Castrovillari (-12) 0
Il prossimo turno
Bocale-Stilomonasterace
Castrovillari-Cittanova
Dgs Praiatortora-DB Rossoblù Luzzi
Gioiese-Brancaleone
Isola CR_Reggioravagnese
Palmese-Rossanese
Soriano Fabrizia-Paolana
Trebisacce-Virtus Rosarno