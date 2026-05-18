Il verdetto del campo è un urlo di gioia che cancella mesi di fatiche, sudore e tensioni. Il Trebisacce vince 2-0 contro lo Stilomonasterace grazie alle reti realizzate al 31’ da Augustin Leonori e al 73’ da bomber Cruz, al 25esimo sinora centro stagionale (22 in campionato, 2 in Coppa Italia e uno nei playoff)) e si aggiudica la finalissima dei playoff del campionato di Eccellenza calabrese. Un successo limpido, meritato, che fa esplodere la festa tra i tifosi e regala ai ragazzi del presidente Carlomagno il pass d'accesso alle prestigiose semifinali degli spareggi nazionali. Quello che fino a qualche mese fa sembrava un sogno proibito, oggi ha un nome ben preciso che, per scaramanzia, nessuno vuole nominare: Serie D. Lo spiraglio per la quarta serie è ora più aperto che mai.

La finalissima contro lo Stilomonasterace non era una partita per cuori deboli, ospiti chiamati solo alla vittoria per il passaggio del turno in base alle norme che consegnano la chance maggiore ai padroni di casa con a favore un doppio risultato. Il Trebisacce, però, ha dimostrato la maturità delle grandi squadre, gestendo i ritmi e consolidando il doppio vantaggio con una prestazione impeccabile in ogni reparto. Al triplice fischio, l'entusiasmo ha travolto l'intero ambiente giallorosso. Superato lo scoglio calabrese, la vetta si fa più ripida ma incredibilmente affascinante. Il Trebisacce entra ufficialmente nel tabellone delle 28 pretendenti d'Italia, pronte a sfidarsi in 14 scontri diretti ad andata e ritorno. Chi supererà questo turno accederà alla finalissima, in palio ci sono solo 7 posti per il paradiso della Serie D.

Non c'è tempo per cullarsi sugli allori. Il cammino del Trebisacce è già tracciato e la prossima tappa ha il sapore della grande sfida interregionale. I ragazzi di mister Serafino Malucchi dovranno vedersela contro i siciliani del Kamarat allo Stadio Vito Di Marco, situato in contrada Salaci nel comune di Cammarata, in provincia di Agrigento (Sicilia). Sfruttare il fattore campo domenica prossima sarà fondamentale. L'obiettivo è blindare il risultato tra le mura amiche per poi andare a difendere la qualificazione in Sicilia sette giorni dopo.

In città si respira un'aria elettrizzante. La dirigenza, lo staff tecnico e la squadra sono uniti in un unico blocco, spinti da una tifoseria che promette di trasformare lo stadio in una bolgia domenica 24 maggio. L'ambiente è carico, la consapevolezza nei propri mezzi è ai massimi storici e, soprattutto, la speranza c'è ed è fortissima. Il Trebisacce ha dimostrato di saper vincere e soffrire, caratteristiche inculcate, nell’allestimento della rosa, da Domenico Rugiano; ora è il momento di scrivere la pagina più importante della storia calcistica giallorossa per puntare tutti uniti verso il sogno.