Alla vigilia si prospettava una sfida aperta a tutto, tra due squadre di livello, e alla fine così è stato. Il Trebisacce impatta in casa della DB Rossoblù Luzzi, in occasione del diciottesimo turno del campionato di Eccellenza e vede allargarsi la forbice dal primo posto a cinque lunghezze. I delfini fanno 2-2 contro la fresca vincitrice della Coppa Italia Dilettanti, dopo essere stati per due volte avanti prima con Sbrissa e poi con Cruz, ma ripresi entrambe le volte da due gol di Azzinnaro.

Le parole di Rugiano

Un lieve rallentamento che non compromette il percorso giallorosso. Nel post partita ecco le parole del direttore sportivo Domenico Rugiano: «Siamo partiti bene, soprattutto nei primi venti minuti trovando anche il vantaggio, poi sono usciti fuori loro trovando il pari e, prima dell'intervallo, il nuovo vantaggio nostro con Cruz. Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma sapevamo anche che avevamo staccato un po' la spina per altre vicissitudini poiché il mercato invernale ha fatto un po' di rumore».

Non si fanno drammi in casa trebisaccese, e con un gruppo che sa di essere valido ma deve anche essere consapevole che la strada è lunga e traguardi vicini ancora non ce ne sono: «Il mio mestiere - continua Rugiano - è quello di trovare i giocatori ma sono loro poi che si creano una grande carriera. Inoltre le vittorie sono figlie dell'insieme, dalla società allo staff, non del singolo perchè i grandi nomi si costruiscono con i sacrifici. Insomma, un bel film si deve vedere fino alla fine perché se uno guarda solamente il primo tempo non ha un giudizio integro». E allora ecco che per il Trebisacce deve iniziare la seconda parte di film.