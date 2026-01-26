Quella di Palmi era solo una singolare e isolata battuta d'arresto e lo Stilomonasterace lo ha dimostrato alla prima occasione, ovvero nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, contro la malcapitata Gioiese. I locali infatti travolgono la compagine viola per 5-0 in una gara senza mai storia o discussione e consolidano il terzo posto. Doppietta di Dorato e reti di Waller, Lonzo e Furina: questi i nomi del successo interno.

Parla Origlia

Una manita che la commenta, ai microfoni di LaC News24, il direttore sportivo Nicola Origlia: «Nel calcio non ci sono risultati scontati e l'esempio è proprio il fatto che noi, al girone di andata, avevamo perso tre punti contro la Gioiese che conta due vittorie in campionato, una contro di noi. Siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo dopo aver avuto diverse occasioni importanti».

Terzo posto ancora sotto chiave: «Ci godiamo questa terza piazza - continua il ds - e siamo fieri del percorso che stiamo facendo, anche se ci manca qualche punto. Adesso ci attende una sfida importante contro il Trebisacce e lì vedremo di che pasta siamo fatti, perché l'obiettivo della società è quello di arrivare fino in fondo».

Origlia si toglie poi qualche sassolino: «Da neopromossi non era facile fare questo cammino, ancor meno risalire in Eccellenza dopo la retrocessione. Ricordo che dopo le prime gare di Coppa Italia Dilettanti ci davano per spacciati, ma io ho sempre saputo il valore di questa squadra e adesso sta dando le soddisfazioni che merita».