Cresce l’entusiasmo allo stadio Ceravolo, dove i tifosi del Catanzaro stanno affluendo in questi minuti per assistere alla semifinale playoff di Serie B contro il Palermo, con calcio d’inizio fissato alle ore 20. Clima di grande euforia tra i sostenitori giallorossi, tra cori, bandiere e sciarpe al vento, in attesa di una delle sfide più importanti della stagione.

Nel clima di festa che precede il match non manca anche qualche momento di ironia, con alcuni tifosi che, scherzando, si “fingono” parenti del presidente del Cosenza Eugenio Guarascio, strappando sorrisi nel prepartita e piazzando il colpo contro i cugini con la battuta finale «la Calabria è giallorossa».