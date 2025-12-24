Il 2025 si sta per chiudere con sensazioni positive per le calabresi di Serie C, che archiviano l’anno solare con risultati utili e una classifica che lascia aperti scenari interessanti in vista del girone di ritorno. Il Cosenza ha festeggiato una vittoria pesante contro la Cavese, mentre il Crotone consolida la propria posizione in zona play-off con il pareggio esterno di Latina.

Al “San Vito-Marulla” il Cosenza supera la Cavese per 2-1 e saluta il 2025 come auspicava. Un successo che certifica il buon cammino dei rossoblù nella prima parte di stagione e consente alla squadra di Antonio Buscè di restare agganciata al treno delle battistrada. Al giro di boa, il distacco dalla vetta è di cinque punti: un margine che racconta di una classifica corta e di un campionato ancora tutto da scrivere. Non mancano i rimpianti per qualche gara in cui la prestazione non è stata accompagnata dal risultato, ma il bilancio complessivo resta positivo e alimenta le ambizioni di alta classifica.

La pausa natalizia servirà al tecnico per ricaricare le energie di un gruppo arrivato al traguardo del girone d’andata con il fiatone e per recuperare la migliore condizione di un gruppo che necessita di qualche nuovo innesto. Due settimane utili anche per guardare al mercato, con la società chiamata a valutare eventuali innesti funzionali al progetto. Tra i pilastri della squadra spicca Christian Langella, centrocampista diventato rapidamente un punto di riferimento negli equilibri tattici dei Lupi e simbolo di un Cosenza che vuole recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla Serie B.

Nell’ultimo turno del 2025 è arrivato un pareggio esterno, invece, per il Crotone, che chiude l’andata sul campo del Latina con l’1-1 e sale a quota 28 punti. I pitagorici occupano il sesto posto in classifica, pienamente in zona play-off, con un margine di dieci lunghezze sulla zona play-out che garantisce tranquillità e continuità di lavoro. Il rendimento racconta di una squadra solida e organizzata, capace di costruire i propri risultati soprattutto lontano dallo “Scida”.

I numeri della squadra di mister Longo confermano la bontà del percorso: 26 gol segnati e appena 17 subiti, terza miglior difesa del campionato, per una differenza reti positiva. Decisivo il contributo del capitano Guido Gomez, già in doppia cifra, supportato da un reparto offensivo che ha saputo distribuire le responsabilità. Dopo la sosta, il 5 gennaio, il campionato ripartirà con la ventesima giornata. Il Cosenza ospiterà il Monopoli al “Marulla”, mentre il Crotone sarà chiamato a un banco di prova impegnativo sul campo della capolista Benevento. Due sfide che segneranno l’inizio del 2026 e di un nuovo capitolo sportivo, con entrambe le calabresi pronte a giocarsi le proprie carte fino in fondo.