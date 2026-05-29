Sono ore calde sull'asse Pellaro-Bocale e l'avvento dell'estate di certo non c'entra. Rapido botta e riposta tra le parti, più che altro per chiarire la possibilità che si sarebbe palesata in merito a una ipotetica fusione tra i due club limitrofi, come accadde qualche anno fa.

Il chiarimento della Pro Pellaro

L'orizzonte della concretezza di tale ipotesi era trapelata proprio nei giorni scorsi sui Social. Notizia che ha però costretto la Pro Pellaro a chiarire l'effettiva situazione: «Allo stato attuale, la Pro Pellaro non ha maturato alcuna decisione in merito a eventuali fusioni, né ha promosso interlocuzioni ufficiali in tal senso. Si ribadisce inoltre che l’attuale Presidente è Nunzio Praticò e che né il Presidente né la maggioranza dei soci si sono mai espressi favorevolmente a tali ipotesi, né in maniera ufficiale né informale. Qualora uno dei soci abbia intrapreso iniziative personali senza alcun mandato o delega da parte della società, se ne assumerà ogni relativa responsabilità. Il Presidente Nunzio Praticò e la maggioranza dei soci continueranno a lavorare con amore, passione e dedizione esclusivamente nell’interesse della comunità pellarese, della tifoseria e dei valori che rappresentano la Pro Pellaro».

La puntualizzazione del Bocale

Puntuale è arrivato anche il chiarimento del Bocale: «Quanto espresso nei giorni scorsi sui Social rappresenta, allo stato attuale, una visione e una posizione maturata nell’ambito esclusivamente della società bianconera. Il club biancorosso conferma l’esistenza di interlocuzioni tra le parti e di un dialogo avviato con spirito costruttivo, finalizzato a valutare eventuali prospettive comuni per il futuro del calcio nei territori di Bocale e Pellaro. Tuttavia, ad oggi, non esiste alcuna ufficialità definitiva né alcun passaggio formalmente completato. Si tratta di una situazione che richiede ancora approfondimenti, verifiche e valutazioni attente sotto diversi aspetti sportivi, societari e organizzativi, affinché ogni eventuale scelta possa essere intrapresa con la massima serietà, responsabilità e chiarezza. Il Bocale ribadisce inoltre che ogni eventuale aggiornamento riguardante il progetto, così come qualsiasi comunicazione ufficiale relativa al futuro societario e sportivo del club, verrà diffuso esclusivamente attraverso i canali ufficiali della società biancorossa.