I biancorossi vincono in trasferta e consolidano la loro classifica. Ecelestini, Juninho e De Masi protagonisti con due reti a testa, mentre i rossoneri restano invischiati nella lotta per la salvezza

La Blingink Soverato espugna il campo del Città di Acri nel derby calabrese del girone D del campionato di Serie A2 di futsal, imponendosi per 6-2. Un successo che permette ai biancorossi di portarsi a ridosso della zona playoff a quattro giornate dal termine, mentre i rossoneri rimangono invischiati nella lotta per la salvezza.

Il match della 14esima giornata si apre subito in favore degli ospiti: la Blingink trova il vantaggio e raddoppia nel corso della prima frazione, prima che Arcidiacone accorci le distanze a un secondo dal termine del primo tempo. Nella ripresa arrivano altre due reti dei catanzaresi, prima del 2-4 firmato dall’Acri. I ragazzi di coach Quattrone chiudono definitivamente i conti con altri due gol, fissando il punteggio sul 2-6.

Protagonisti del match Ecelestini, Juninho e De Masi, che siglano due reti a testa, contribuendo alla vittoria dei biancorossi. Con questo successo la Blingink consolida la propria posizione in classifica, portandosi a +9 sull’ultimo posto e mantenendo il passo dell’Eur, attualmente quinta. Il Città di Acri invece resta nei bassifondi , con le speranze di salvezza sempre più in bilico ma comunque ancora vive, considerando gli scontri diretti che la squadra di coach Basile avrà contro l’History Roma (fuori casa) e con la Junior Domitia (in casa).

Al termine del match, soddisfatto il tecnico della Blingink Giovanni Quattrone: «È stata una vittoria frutto del lavoro quotidiano – afferma – Sono contento perché con i ragazzi ci eravamo prefissati una risalita in classifica che c'è stata. Oggi arriva il quarto risultato consecutivo e la terza vittoria di fila. A inizio stagione puntavamo solo alla salvezza, ora guardiamo partita dopo partita cercando magari di alzare l’asticella».

Delusione tra le fila dell’Acri, attraverso le parole del tecnico Alessandro Basile: «Chiediamo scusa ai nostri tifosi per la pessima figura rimediata. Le speranze di salvezza si riducono, ma la responsabilità è mia e me l’assumo. Lotteremo fino all’ultima gara per dignità e rispetto della maglia. Chiedo ai nostri appassionati di sostenerci anche nel momento più difficile. Sempre e comunque Forza Acri».

