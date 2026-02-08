La Blingink Soverato espugna il campo del Città di Acri nel derby calabrese del girone D del campionato di Serie A2 di futsal, imponendosi per 6-2. Un successo che permette ai biancorossi di portarsi a ridosso della zona playoff a quattro giornate dal termine, mentre i rossoneri rimangono invischiati nella lotta per la salvezza.

Il match della 14esima giornata si apre subito in favore degli ospiti: la Blingink trova il vantaggio e raddoppia nel corso della prima frazione, prima che Arcidiacone accorci le distanze a un secondo dal termine del primo tempo. Nella ripresa arrivano altre due reti dei catanzaresi, prima del 2-4 firmato dall’Acri. I ragazzi di coach Quattrone chiudono definitivamente i conti con altri due gol, fissando il punteggio sul 2-6.

Protagonisti del match Ecelestini, Juninho e De Masi, che siglano due reti a testa, contribuendo alla vittoria dei biancorossi. Con questo successo la Blingink consolida la propria posizione in classifica, portandosi a +9 sull’ultimo posto e mantenendo il passo dell’Eur, attualmente quinta. Il Città di Acri invece resta nei bassifondi, con le speranze di salvezza sempre più in bilico ma comunque ancora vive, considerando gli scontri diretti che la squadra di coach Basile avrà contro l’History Roma (fuori casa) e con la Junior Domitia (in casa).

Al termine del match, soddisfatto il tecnico della Blingink Giovanni Quattrone: «È stata una vittoria frutto del lavoro quotidiano – afferma – Sono contento perché con i ragazzi ci eravamo prefissati una risalita in classifica che c'è stata. Oggi arriva il quarto risultato consecutivo e la terza vittoria di fila. A inizio stagione puntavamo solo alla salvezza, ora guardiamo partita dopo partita cercando magari di alzare l’asticella».

Delusione tra le fila dell’Acri, attraverso le parole del tecnico Alessandro Basile: «Chiediamo scusa ai nostri tifosi per la pessima figura rimediata. Le speranze di salvezza si riducono, ma la responsabilità è mia e me l’assumo. Lotteremo fino all’ultima gara per dignità e rispetto della maglia. Chiedo ai nostri appassionati di sostenerci anche nel momento più difficile. Sempre e comunque Forza Acri».

 La classifica 

  1. Messina Futsal 28
  2. Marsala Futsal 27
  3. GEAR Piazza Armerina 24
  4. Futsal Mazara 23
  5. Eur 22
  6. Blingink Soverato 19
  7. Regalbuto Futsal 18
  8. 1983 Roma 3Z History 12
  9. Città di Acri 11
  10. Junior Domitia 10