Gli allenatori cambiano, ma i risultati continuano a non arrivare in casa Gioiese. La compagine viola, infatti, è attualmente terzultima nel campionato di Eccellenza dopo diciotto giornate e inchiodata a quota otto punti, con lo spettro della retrocessione diretta che adesso è più che minaccioso, dal momento che la Rossanese è attualmente a dieci punti di distanza.

La rescissione

La Gioiese, che ha anche un punto di penalizzazione a peggiorare ulteriormente la situazione, sembra in caduta libera come testimonia la sola vittoria (quella contro il Bocale) nelle ultime dodici giornate e inoltre, in questo 2026 ha rimediato tre sconfitte su altrettante gare disputate. Pesante quella di domenica, ovvero il 5-0 in casa dello Stilomonasterace che ha portato inevitabili conseguenze: ufficiale la rescissione consensuale con il tecnico Mommo Mesiti. Quest'ultimo era arrivato lo scorso 23 novembre, con una squadra in piena rifondazione e allestimento. Un cantiere aperto sicuramente difficile da gestire, come testimonia appunto quel solo successo nelle otto gare sotto la sua gestione.

Di certo il tecnico è sempre il capro espiatorio più esposto, ma c'è anche da dire che in casa Gioiese le cose da sistemare sono altre. Adesso il club viola deve trovare il suo terzo allenatore a stagione in corso (il primo fu Tuoto) e cercare un'impresa che si fa sempre più titanica.