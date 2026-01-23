Il Gioiosa Ionica corre forte verso la rincorsa alla vetta e, numeri alla mano, è sicuramente la squadra più in forma dell'ultimo periodo del campionato di Promozione B, ovvero a cavallo tra la fine del girone di andata e l'inizio di quello di ritorno. Cinque vittorie consecutive per i biancorossi, che nell'ultimo turno hanno battuto a domicilio anche il Pizzo, avvicinandosi ulteriormente alla vetta distante adesso solamente due punti.

I numeri di Giovinazzo

Il punto zero, però, deve essere ricercato nell'avvento in panchina del tecnico Giuseppe Giovinazzo che ha saputo dare slancio e cinismo ai suoi. Da quando è arrivato al Gioiosa ionica, infatti, nessun allenatore del campionato ha fatto meglio di lui e a parlare sono proprio i numeri, inconfutabili giudici del terreno di gioco.

Arrivato lo scorso 6 dicembre, il giorno dopo si è subìto seduto in panchina per l'esordio contro il Taverna battuto nettamente per 3-0. Da lì in poi altre quattro vittorie: Taurianova-Gioiosa Ionica 0-1, Gioiosa Ionica-Bianco 5-0, Gioiosa Ionica-Pro Pellaro 2-1 e pizzo-Gioiosa Ionica 0-2. Insomma, Giovinazzo è a punteggio pieno avendo fatto cinque su cinque finora, ma a ciò si aggiunge anche il dato della miglior difesa dal momento che sotto la sua gestione la retroguardia biancorossa ha incassato solamente una rete (da parte della Pro Pellaro). E non è finita qui perché il primato arriva anche per quel che riguarda i gol fatti: ben tredici nelle prime cinque uscite alla prolifica media di più di due e mezzo a partita (2,6 per l'esattezza) e solo la Bovalinese, in questo dato, sembra tenere il passo. Insomma, la cura Giovinazzo sembra funzionare e con il Gioiosa Ionica che punta dritto alla vetta e al ritorno in Eccellenza. Nel frattempo, però, c'è da preparare un match che potrebbe spostare gli equilibri di vertice dal momento che domenica di fronte ci sarà il San NicolaChiaravalle Soverato, secondo in classifica e con un punto in più.